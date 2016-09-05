Renault’dan eylül kampanyası

Renault, eylül ayında binek otomobil ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz ve “Şimdi Al 2017’de Öde” kampanyası başlattı.

Renault’dan yapılan açıklamaya göre, Talisman ve yeni Megane hatchback modellerinden birine sahip olmak isteyen müşteriler “Şimdi Al Hemen Öde” ya da “Şimdi Al 2017’de Öde” seçeneklerinden birinden faydalanabiliyor.

“Şimdi Al Hemen Öde” seçeneğinde, 24 bin TL 24 aya kadar yüzde sıfır faiz ve 75 bin TL 48 aya kadar yüzde 0,99 faiz fırsatı yer alıyor. “Şimdi Al 2017’de Öde” seçeneğinde ise 75 bin TL 48 aya kadar yüzde 0,99 faiz imkanıyla sunuluyor. Ayrıca 3 bin TL takas desteği bulunuyor.

Captur ve Kadjar modellerinde ise 48 bin TL 48 aya kadar yüzde 1,09 faiz fırsatı sunuluyor. Finansman kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler ise bu modellerde 2 bin TL nakit alım indiriminden yararlanıyor.

Kangoo ailesinde 24 bin TL 18 aya kadar yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kangoo’da daha uzun vade seçeneği tercih eden müşteriler, 36 bin TL’ye 30 aya kadar yüzde 0,79 ya da 48 bin TL’ye 48 aya kadar yüzde 0,99 faiz kullanabiliyor. Bu oranlardan yararlanmak istemeyen müşterilere, Kangoo ailesinde bin 500 TL nakit alım indirimi yer alıyor.

Eylül ayında Renault Master ailesi ve Trafic Panelvan modellerinde de 30 bin TL’ye 24 aya kadar yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. 48 bin TL için 24 ve 48 aya kadar olan kredi kullanımlarında ise yüzde 0,49 ve 1,09 faiz imkanı bulunuyor. Bu oranlardan yararlanmak istemeyen müşteriler için de bu modellerde bin 500 TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

Kampanya kapsamında eylül ayında Clio HB 49 bin 350 TL, Captur 62 bin 800 TL, Kadjar 79 bin 900 TL, Fluence 75 bin 950TL, Yeni Megane HB 69 bin 800 TL ve Talisman 109 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



AA