Özbek lider Kerimov hayatını kaybetti

Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov hayatını kaybetti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov hayatını kaybetti.

27 yıldır Özbekistanı yöneten Kerimov beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Özbekistan Hükümeti devlet yayın organı Narodnoye Slovo gazetesine bu sabah yaptığı açıklamada Cumartesi günü beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Devlet Başkanı İslam Kerimov’un sağlık durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

Özbekistan Devlet Başkanı Kerimov’un beyin kanaması geçirdiği, Cumartesi günü kızı Lola Karimova-Tilljajeva’nın İnstagram hesabındaki paylaşımı ile duyulmuş, Pazar günü de Özbekistan Hükümeti Kerimov’un hastaneye kaldırıldığını doğrulamıştı.

Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov 78 yaşında idi.