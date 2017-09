Erdoğan, Obama ve Merkel’le görüştü

Erdoğan, bugün başlayan G20 öncesi Obama ve Merkel’le ayrı ayrı bir araya geldi. İki görüşmede de işbirliğine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için geldiği Çin’in Hangcou kentinde, ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Erdoğan-Obama görüşmesi saat 08.10’da başladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası basın açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında, Fetullahçı Terör Örgütü’nce (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası Başkan Obama ile telefonla görüştüğünü anımsatarak, Obama’ya darbe girişimine karşı verdiği destek için teşekkür etti.

Türkiye ile ABD’nin çok uzun süreli stratejik ortaklığının, Obama ile model ortaklığa dönüştüğünü dile getiren Erdoğan, bu model ortaklığın devam ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkinin özel olduğunu ve güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, “Özellikle bölgemizdeki terör eylemleriyle bu darbe girişiminin arka arkaya gelmesi tabii ki çok çok manidardır ve dünyadaki tüm terör olaylarına karşı bir NATO ülkesi olarak her ikimizin de ortak tavır almamız gerekir. Bunların karşısında bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Tüm terör örgütlerine karşı aynı tavrı takınmak durumundayız çünkü terörizmin her türlüsü kötüdür, teröristin her türü kötüdür. İyi terörist, kötü terörist olamaz. Hepsi bunların kötüdür, hepsi lanetlidir, bunlara karşı takınmamız gereken tavır da bellidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin, Suriye ve Irak’ta DAEŞ, PKK, YPG, PYD terör örgütlerine karşı sürdürdüğü mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, “Temennimiz odur ki güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın. Böyle bir terör koridorunun oluşmaması için de koalisyon güçleriyle birlikte Türkiye bir dayanışma içerisinde bu mücadeleyi vermektedir. Bu mücadeleden de başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

‘Hazırlanan dosyalar gönderildi’

FETÖ ile ilgili çalışmaların hukuk çerçevesi içinde sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu terör, darbe girişimi öncesi bu teröriste karşı hazırlanan dosyalar gönderilmiştir. 15 Temmuz’dan sonraki hazırlanmakta olan dosyalar da yine Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen heyete daha sonra teslim edilecektir. Onların da çalışmaları şu anda devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nden şu anda bir heyet gelmiştir. Şimdi de bizden yine Adalet Bakanlığından bir heyet aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri’ne hatta Adalet Bakanı’mız ve İçişleri Bakanı’mız birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecekler orada bu çalışmayı birlikte yapacaklardır.”

Erdoğan sözlerini Hangcou G20 buluşmasının insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak tamamladı.

Obama: Korkunç bir girişim

15 Temmuz’daki darbe girişimini “korkunç darbe girişimi” şeklinde nitelendiren Obama, bu girişimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilk kez yüz yüze görüşme fırsatı bulduğunu söyledi.

Obama, “Türk halkı, darbe girişimine direnmek için sokaklara çıkarak demokrasiye ve demokratik kurumların güçlü kalmasına inancını bir kez daha göstermiştir.” diye konuştu.

O dönem, darbe girişimini net şekilde kınadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuştuğunu ifade eden Obama, ABD’nin “bu yasa dışı eylemlerin faillerinin soruşturulması ve yargı önüne çıkarılmasına yönelik bağlılığını” bildirdi.

Obama, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bu eylemleri yapanların adalet önüne çıkarılmasından nasıl emin olacağımızın belirlenmesinde adalet bakanlığımızın ve ulusal güvenlik ekibimizin Türk yetkililerle işbirliğine devam edeceğine dair güvence verdim.” ifadesini kullandı.

‘Türkiye, DAEŞ’i püskürtmemize yardım etti’

Türkiye’deki son terör olaylarında hayatını kaybedenlerden dolayı en derin başsağlığı dileklerini sunduğunu ve terörün tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu belirten Obama, “Böylesi saldırılar karşısında Türk halkının yanındayız ve onların acılarını paylaşıyoruz.” dedi.

Obama ayrıca, “Türkiye, güçlü bir NATO müttefiki, DAEŞ’le mücadele koalisyonunun kritik bir üyesi. Ordumuz, güvenlik güçlerimiz ve istihbarat işbirliğimiz, DAEŞ’in, özellikle de Suriye ve Türkiye sınırlarından geri püskürtülmesine yardım etti. Ancak şimdi bu işi tamamlamalıyız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, bu noktada işbirliğimizi daha fazla nasıl artırabileceğimizin yollarını konuştuk.” değerlendirmesinde bulundu.

Türk hükümeti ve halkına teşekkür

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Suriye’deki iç savaşı sona erdirerek barışçıl bir geçiş sürecinin önemine değindiklerini kaydeden Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sivillerin insani acılarını dindirmek ve onların yeniden bütünüyle güvenli ve istikrarlı bir bölgede yaşamalarını sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha şahsım adına Türkiye halkına ve hükümetine, mültecilere sağladıkları insani yardım ve misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, Irak ve Suriye’den ayrılmak zorunda kalanlara yardım ulaştırılmasında anahtar rol üstlenerek dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler’de (BM) 19 Eylül’de yapılacak Göçmenler ve Mülteciler Zirvesi’ni hatırlatan Obama, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da söylediğim gibi bu, tüm yükü sadece Türkiye’nin taşıması gereken bir konu değil. Bu konuda hepimizin destek vermesi ve bu desteği vermeye niyetli olduğumuzu göstermemiz gerekiyor.” dedi.

Obama, iki ülkenin birlikte çalışmaya ve işbirliği mekanizmalarını artırmaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, Merkel’i kabul etti

Erdoğan, Obama ile görüşmesi öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabul etti.

Grand Metropark Otel’de basına kapalı gerçekleşen kabul 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Erdoğan ve Merkel, Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri daha da geliştirme konusunda kararlı olduklarını ifade ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Fırat Kalkanı harekatıyla ilgili olarak Merkel’e bilgi verdi. Suriye’deki krizin siyasi çözümle sonlandırılmasının, gerek istikrarın yeniden tesisi, gerek DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle etkili mücadele için önem taşıdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin güney sınırı boyunca bir “terör koridoru” oluşturulmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye’nin başta DAEŞ olmak üzere terörle mücadelesini desteklediklerini belirtti.

AA