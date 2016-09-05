Enflasyon, ağustosta yüzde 0.29 düştü

TÜFE’de düşüş beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon, ağustosta piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi. Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) ağustos ayında, yüzde 0.29 düşüş yaşandı. Enflasyonu aşağı çeken en büyük iki faktör yüzde 4.69 düşüş ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 1.92 düşüş ile gıda ve alkolsüz içecekler kalemleri oldu. Analistler gıda kaleminde Ramazan ayı sonrası ve dönemsel olarak bir miktar düşüş bekliyorlardı. Anketlerde ağırlıklı öngörü TÜFE’de yüzde 0.15 düşüş olacağı yönündeydi.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,29 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,98 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış alkollü içecekler ve tütünde

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde yüzde 2,61, lokanta ve otellerde yüzde 0,82, konutta yüzde 0,47 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,45 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş giyim ve ayakkabıda

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ağustos ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış alkollü içecekler ve tütün grubunda

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11,84), sağlık (yüzde 10,60), eğitim (yüzde 9,18), lokanta ve oteller (yüzde 8,63) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Yurt içi ÜFE yüzde 0.08 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,08 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,03 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,51 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,53 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,38 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,91 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,67 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış tütün ürünlerinde

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; tütün ürünleri (yüzde 8,38), diğer mamul eşyalar (yüzde 2,95), giyim eşyası (yüzde 2,44) alt sektörleridir. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz (yüzde -9,30), elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme (yüzde -2,91), kok ve rafine petrol ürünleri (yüzde -2,07) bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Ağustos ayında aylık ve yıllık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.