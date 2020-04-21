Ekonomi Gündemi – 21 Nisan 2020

Covid-19 salgınının etkisiyle petrole olan talebin azalması ve bu nedenle ABD’de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına düşmesi piyasaları sarstı.

BIST 100 DOLAR EURO GRAM ALTIN 98.946 6.94 7.54 378 + % 0.98 + % 0.14 + % 0.08 + % 0.96 (20 Nisan 2020)

GÜNDEM

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 20 Nisan 2020 itibarıyla toplam ölü sayısı 2 bin 140 toplam vaka sayısı 90 bin 980 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde 31 kentte sokağa çıkma yasağı getirileceğini açıkladı.

Covid-19 salgınının etkisiyle petrole olan talebin azalması nedeniyle dün akşam ABD’de petrol fiyatları tarihte ilk kez sıfırın altına indi. Ülkede, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınmasıyla söz konusu petrolün varil fiyatı yüzde 300’ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar geriledi.

ABD petrol fiyatlarının negatiften işlem görmesi, satıcıların petrol alıcılara ilk kez para ödemesi anlamına geliyor. Bu gelişmenin tüketiciye yansıyıp yansımayacağı ise henüz net değil. Petrolde yaşanan rekor düşüş başta Wall Street olmak üzere tüm dünyada enerji şirketleri için görünümü kötüleştirerek borsaları da aşağı çekti.

Koronavirüs şirket satın almalarını da durdurdu Koronavirüs ekonomiyi olduğu gibi şirketlerin birleşme ve satın alma (M&A) kararlarını da durdurdu. Refinitiv verilerine göre Eylül 2004’ten bu yana ilk defa geçen hafta itibarıyla 1 milyar dolar veya üzeri büyüklükte M&A anlaşması yapılmadı. Verilere göre, dünya çapında şirket satın alma ve birleşme işlemlerinin hacmi yıl başından bu yana yüzde 33 azalarak 762.6 milyar dolara geriledi. İşlem hacmi 2013’den bu yana en düşük seviyeye inerken, anlaşma sayısı da yüzde 20 düştü.

Reuters’a konuşan bir Türk üst düzey yetkili, Ankara’nın koronavirüs salgını nedeniyle S-400’lerin aktivasyonunu ertelemek zorunda kaldığını kaydetti. Sistemin nisan ayında aktive edilmesi planlanıyordu.

TCMB’den faiz indirim beklentisi ve BDDK’nın kredi düzenlemesinin etkisiyle 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, Kasım 2016’dan bu yana en düşük seviye olan yüzde 9,64’ü gördü. 10 yıllık tahvilin faiz getirisi ise yüzde 12,77’ye kadar geriledi.

Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine yeni kadro tahsis etti. 8 bin 635 sözleşmeli, 5 bin 865 sürekli olmak üzere toplamda 14 bin 500 kadro açıldı.

THY geçici süreyle yurtdışında bulunan ve koronavirüs nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan 25 bine yakın Türk vatandaşı için tahliye operasyonu başlattı.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidildi. Buna göre başkent Ankara’da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,25 liradan 5,20 liraya, İzmir’de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.

Ham ayçiçeği ithalatında %30 olarak uygulanan gümrük vergisi 1 Haziran’a kadar %18’e indirildi.

Doğan Holding müzik ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren dolaylı iştiraki Doğan Müzik Yapım’ın (DMC) %60 hissesini sattışını duyururken, toplam tutarın 23.4 milyon dolar olduğunu açıkladı.

İstanbul Havalimanı‘nın işletmecisi İGA, üçüncü pistin 18 Haziran 2020 tarihinde uçuşa hazır olacağına dair resmi başvuruyu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) yaptı.

VERİ

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 462 milyar lira oldu. Buna göre, borç stokunun 684,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 777,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 18 milyar lira olarak gerçekleşti.

DÜNYA

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının yayılmasınının yol açtığı kriz nedeniyle 170 ülkenin ekonomisinin daralacağını söyledi. Georgieva, koronavirüs nedeniyle Büyük Buhran’dan bu yana en ağır krizin yaşanacağını ifade etti. Georgieva 103 ülkenin IMF’den yardım istediğini ve 21’inin yardım isteğinin onaylandığını ekledi.

Avrupa Komisyonu‘nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, koronavirüs kriziyle başa çıkmak için yaklaşık 1.5 trilyon euro (1.63 trilyon dolar) yardımın gerekli olabileceğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş denetçisi Andrea Enria koronavirüs krizi geçtikten sonra bankalara olağan sermaye ve likidite seviyelerine dönmeleri için yeterli zaman tanıyacaklarını açıkladı.

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Almanya ekonomisinin derin bir resesyonun içinde olduğunu ve koronavirüse dair kısıtlamalar uzun bir süre devam ettiği sürece ekonimik iyileşmenin hızlı olmasının muhtemel olmadığını açıkladı.Uluslararası Para Fonu (IMF) Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 7.5 daralmasını bekliyor. Bundesbank, araba üretiminde ve hanehalkı harcamalarında yaşanan düşüşe dikkat çekerek birinci çeyrek sonuçları zaten oldukça kötü etkilenmiş durumda olduğu ancak ikinci çeyreğin daha kötü olabileceği tespitinde bulundu.

Yaklaşık 30 yıl sonra ilk defa ekonomik küçülme yaşayan Çin’de koronavirüsten etkilenen ekonomiyi canlandırmak ve şirketlerin borçlanma maliyetlerini azaltmak için, politika faizi olan temel borç verme faiz oranınları (LPR) ikinci kez düşürüldü. Yıllık LPR 20 baz puan düşürülerek yüzde 3.85 seviyesine, 5 yıllık LPR’ler 10 baz puan düşürülerek yüzde 4.65 seviyesine indirildi.

Japonya virüsün ekonomik etkileri ile mücadele eden hane halkına yapılacak ödemeleri kapsayan teşvik paketini 1.1 trilyon dolara çıkaracak