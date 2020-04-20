Ekonomi Gündemi – 20 Nisan 2020

Koronavirüs gündemiyle şekillenen ekonomi gündemi sokağa çıkma yasağıyla sakin bir hafta sonu geçirdi. Türkiye’nin dış kaynak arayışına yönelik temasları, salgına ilişkin veri ve önlemler bu hafta gündemi şekillendirecek.

BIST 100 DOLAR EURO GRAM ALTIN 98.180 6.94 7.55 375 + % 2.01 – % 0.08 + % 0.16 – % 2.14 (17 Nisan 2020)

GÜNDEM

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 19 Nisan 2020 itibarıyla toplam ölü sayısı 2 bin 17 toplam vaka sayısı 86 bin 306 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, krediler için yeni düzenleme yaptı. 1 Mayıs 2020’den başlamak üzere haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarında kullanılan bankaların Aktif Rasyosu yeniden düzenlendi. Kararın koronavirüs salgınının piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde

TCMB Başkanı Murat Uysal, “Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz” dedi.

Hükümet üretim taahhüdü bulunan, ihracat bağlantısı olan, çarkların durması durumunda zarar görecek olan tekstil, makine, gıda, giyim, eczacılık ürünleri gibi imalat sanayi firmalarının sokağa çıkma yasağıyla ilgili taleplerini acil iletmelerini istedi.

Türkiye’deki turizm acenteleri pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Erken rezervasyonda satılan bir milyon tatilin müşterileri, ödediği paranın iade edilmesini istemeye başladı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, mart ayı ortalarında alınan üretime ara verme kararının ardından otomotiv üreticileri fabrikaların kapılarını 20 Nisan’dan itibaren açmaya hazırlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kovid-19’la evde stoklanabildiği için talebin ve fiyatların arttığı bakliyat ürünlerine yönelik harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle vergi kaçakçılığına ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede için Risk Analizi Genel Müdürlüğü kuruldu.

BMD Başkanı Sinan Öncel, AVM’lerin aldıkları kiraların mevcut halde cirolarının yüzde 30 ila 20’sini oluşturduğunu belirterek, AVM’lerin yeni dönemde artık ciro üzerinde kira almaya geçmesi gerektiğini söyledi. Öncel, bu yapılmazsa pekçok mağaza kapanabilir uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yeni genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş ve çıkış yasağını 15 gün daha uzattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre oyun konsollarına getirilen ilave yüzde 50’lik vergi getirildi. Bu düzenleme 18 Nisan 2020 ile 30 Eylül 2020 tarihler arasında geçerli olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuna duyurdu.

VERİ

Araştırmaya göre son bir ayda Covid-19 salgınının etkisiyle harcamalar yüzde 37 oranında azaldı.

Bu yılın ilk çeyreğindeki ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 238 artışla 129 bin 299’a ulaştı ve 8 yılın en yüksek ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz hafta, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri bazda ortalama yüzde 1,77, altının gram satış fiyatı yüzde 3,88, dolar/TL yüzde 3,86 ve euro/TL yüzde 3,12 değer kazandı.

Bugün açıklanacak veriler:

Uluslararası Yatırı Pozisyonu (Şubat 2020)

Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (Mart 2020)

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (Mart 2020)

Tasarım İstatistikleri (Mart 2020)

Patent İstatistikleri (Mart 2020)

Marka İstatistikleri (Mart 2020)

DÜNYA

Kovid-19 salgını sonrası küresel ekonomide yeniden toparlanmanın ne kadarlık bir zamana yayılacağı ve ne şekilde gerçekleşeceği konusunda farklı değerlendirmeler öne çıkıyor

ABD Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle Çin’i bir kez daha hedef göstererek, Pekin’in kasten sorumluluğunun tespiti durumunda, bunun sonuçlarına katlanması gerektiğini savundu.