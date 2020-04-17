Ekonomi Gündemi – 17 Nisan 2020

Dolar/TL koronavirüs kaynaklı satış baskısı ve Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair belirsizlik nedeniyle yükselişini sürdürüyor.

BIST 100 DOLAR EURO GRAM ALTIN 96.249 6.95 7.54 383 – % 0.41 + % 0.59 + % 0.02 + % 0.59 (16 Nisan 2020)

GÜNDEM

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 16 Nisan 2020 itibarıyla toplam ölü sayısı 1643’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 74 bin 193, toplam test sayısı 518 bin 143 kişi oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ,Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran firma sayısının 232 bine ulaştığını söyledi. İhtiyaç sahibi ailelere 1000’er liralık destek ödemelerinde ikinci fazın haftaya başlayacağını belirten Selçuk, üçüncü faz için internetten başvuru alacaklarını kaydetti.

Sigortacılık sektörünün 2019 yılı toplam karı 2018’e göre yüzde 40 artarak 7 milyar 575 milyon lira olurken, brüt ödenen hasar toplamı 32 milyar 418 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

VERİ

Merkez Bankası tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,18, 2,21 ve 2,45 artış gözlendi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2020 Şubat sonunda özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri şöyle gerçekleşti: *Özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2020 Şubat sonunda 177.9 milyar dolar oldu *Özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2019 sonuna göre 2.9 milyar dolar azaldı. *Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 44.5 milyar dolar.

Son bir aydır gerileyen yurt içi yerleşiklerin döviz hesabı geçtiğimiz hafta itibarıyla artış kaydetti ve 195 milyar 84 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası’nın verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 511 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.

BDDK verilerine göre, 3-10 Nisan haftasında kamu bankalarının TL kredi hacmi 19,6 milyar TL artışla haftalık bazda rekor kırdı.

DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik faaliyete dönüş planının ayrıntıları belli oldu. Trump’ın basın toplantısıyla halka açıkladığı üç aşamalı esnek plana göre, ilk aşamada yoğun test imkanı ve 14 günlük süre içinde vaka sayısında azalma eğiliminin görüldüğü eyaletlerde faaliyetler kısmi olarak yeniden başlayabilecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni tip koronavirüs salgınının sonrasında bir bilgilendirme yayınladı. Nisan sonuna kadar salgınla mücadele için 50 ülke IMF’den yardım alacağını ve toplam 102 ülkenin Fon’ndan yardım talep ettiğini açıklayan IMF Finansal Komitesi, “Gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye çıkışlarını tersine çevirmek istiyoruz” dedi.

IMF’den Brexit tavsiyesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin dünya ekonomisinde tahribat yaratan koronavirüs salgını dolayısıyla oluşan belirsizliğin giderilmesi için İngiltere’nin AB’den ayrılma işlemini tamamlayacağı süreyi uzatması gerektiğini belirtti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva BBC radyosuna yaptığı açıklamada, “Zaten durum şu haliyle bile zor. Bunu daha fazla zorlaştırmayalım. Benim tavsiyem İngiltere’nin, Avrupa Birliği’nin ve tüm dünyanın çıkarına olacak şekilde belirsizlik unsurlarını azaltacak bir yol bulmasıdır” dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki küresel petrol talebine yönelik tahminini tekrar düşürdü ve söz konusu düşürmenin son olmayabileceğini açıkladı. OPEC bugün yayınladığı aylık raporda 2020’de küresel talebin günde 6.9 milyon varil veya %6.9 oranında daralmasını beklediğini belirtti.

ABD Çalışma Bakanlığı 11 Nisan ile biten haftada yaklaşık 5 milyon 250 bin kişinin işsizlik maaşına başvurduğunu açıkladı. Bu arada geçtiğimiz ay işsizlik maaşına başvuranların toplamı 20 milyonu aşarak koronavirüs salgını nedeniyle derinleşen ekonomik gerilemeyi ortaya serdi.

Koronavirüs salgınının küresel ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle maliyetler yükselirken, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock’ın net karı yatırımcıların Blackrock’ın tanınmış fonlarından paralarını çekip nakit yönetim hizmetlerini tercih ettikleri için, birinci çeyrekte yüzde 23 düşüşle 806 milyon dolara geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde euro bölgesi ekonomisinde “büyük bir daralma” beklediğini ve en azından başlangıçta enflasyonun düşmesini beklediğini açıkladı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) para politikasını normalleştimeye olabildiğince uzun süre devam edeceğini açıkladı. (PBOC) ölçülü şekilde tasarrufları teşvik edeceğini ve varlık fiyatlarının aşırı yükselmesini önleyeceğini belirtti. PBOC ayrıca para politikasında yapacağı ufak ölçekte değişiklikler için alan açacağını da açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, daha önce yüzde 1,3 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5,3 daralacağını öngördü.