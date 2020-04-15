Ekonomi Gündemi – 15 Nisan 2020

Doların tansiyonu düşmüyor, 6.80 eşiği de geçildi. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Borsadaki iyimser hava ise dikkat çekiyor.

BIST 100 DOLAR EURO GRAM ALTIN 98.550 6.82 7.49 378 + % 2.23 + % 1.45 + % 0.74 + % 1.43 (14 Nisan 2020)

GÜNDEM

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 14 Nisan 2020 itibarıyla 107 can kaybı daha oldu. Ölenlerin sayısı 1403’e yükseldi. 4 bin 62 yeni vaka var. Toplam vaka sayısı 65 bin 111. 33 bin 70 kişiye daha test yapıldı. Toplamda 443 bin 626’ya ulaşıldı. Entübe hasta sayısı 1087. 1809 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavileri sürüyor. Son 24 saatte 842 kişi iyileşti. İyileşenlerin sayısı 4 bin 799’a yükseldi.

IMF, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 küçüleceğini tahmin ediyor. Bu, 1930’lara damga vuran Büyük Buhran’dan beri yaşanan en sert daralma olabilir. IMF’nin bugün yayımlanan “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 5 küçüleceği tahmin edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan on binlerce işletme, Türkiye’de zaten yüksek olan işsizlikte patlama yaratabilir. IstanPol’un araştırmasına göre, salgın nedeniyle 3,2 milyon kişi işini kaybedebilir.

Covid-19 salgınında ekonomiye ilişkin tedbirleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi yardım ve işyeri su faturası ödemelerinin üç ay ertelenmesi gibi maddeler yer alıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni tasarı ile Türkiye Varlık Fonu’nun şirketlere yatırım yapması da kolaylaştırılıyor.

Bankacılık işlemlerinde kısıtlama ya da durdurulma söz konusu olmadığını açıklayan TBB, sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı’na bildirimlerinin bir gün öncesine çekildiği duyurdu.

VERİ

Tarım-ÜFE, 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,54 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kümes Hayvancılığı Üretimi Şubat 2020 verilerini yayınladı. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 9,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 artarken, hindi eti üretimi yüzde 1,3 azaldı. Şubatta tavuk eti üretimi 172 bin 823 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK’in Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Şubat 2020 verilerine göre, ticari süt işletmelerince Şubat ayında 792 bin 223 ton inek sütü toplandı. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 5.5 arttı.

Galataport İstanbul, inşaat faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada ”Şantiyemizde COVID-19 salgını nedeniyle bir süredir azaltarak devam ettiğimiz inşaat faaliyetlerimizi, 14 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere geçici olarak durdurduk” denildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre, bundan sonra yurtdışında OSB kuracak, işletecek veya kurulu olanlara ortak olacak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tüzel kişilikleri ile Türkiye’de yerleşik şirketlerin 25 milyon TL öz sermayeye sahip olması gerekiyor.

Yap-İşlet-Devret Modeli ile (YİD) yapımı planlanan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) kesimi ihalesi 30 Haziran’a ertelendi.

MERKEZ’İN TAHVİL ALIMI 25.4 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI



Koronavirüs etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını hızlandırarak artıracağını açıklayan Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Mart’tan beri alımları nominal 19.3 milyar TL, piyasa değeri olarak 25.4 milyar TL ‘ye ulaştı.

TCMB’nin 25 milyar TL’yi aşan alımlarının içerisinde 15.6 milyar TL’si İşsizlik Sigortası Fonu’na ait Hazine tahvili de bulunuyor.

Banka daha önce bu miktarda bir tahvil alımı hiç gerçekleştirmemişti. TCMB’nin geçmiş bazı ayların hatta bazı yılların tamamında bile bu hızda tahvil alımı yapılmamıştı.

Türk Hava Yolları (THY), corona virüsü salgını nedeniyle tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı. Daha önce durdurma tarihi, 1 Mayıs’a kadardı. THY’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda ayrıca “3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur” hatırlatması yer aldı.

Bosch tarafından Bursa’da yapılan üretim tesisi yatırımı genişletildi. 500 milyon TL tutarındaki ilave yatırımla, 314 olarak belirlenen ilave istihdam sayısı 606, 14 olarak belirlenen nitelikli personel sayısı ise 40 olarak revize edildi.

DÜNYA

Uluslararası Para Fonu (IMF) Felaketlerle Mücadele ve Yardım Fonu (CCRT) kapsamında corona virüsü salgını nedeniyle ekonomisi zarar gören 25 ülkenin borçlarını ötelediğini açıkladı. Ülkeler şöyle: Afganistan, Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Chad, Comoros, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambia, Gine, Guinea-Bissau, Haiti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mozambik, Nepal, Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Solomon Adaları, Tacikistan, Togo ve Yemen.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yıllık bütçesinde yaklaşık 3,5 milyar euroluk artışa gitti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, koronavirüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin 314 milyar dolar zarar edeceği tahmininde bulunarak devletlerin yardım etmemesi durumunda birçok şirketin batacağı uyarısını yaptı.