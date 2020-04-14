Ekonomi Gündemi – 14 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF ile anlaşmaya kapıları kapatırken, dolar 6.80 seviyesine, Euro 7.42’ye dayandı. Gram altın ise rekor tazeledi.

BIST 100 DOLAR EURO GRAM ALTIN 96.399 6.79 7.42 376 – % 0.08 + % 1.43 + % 1.46 + % 3.45 (13 Nisan 2020)

GÜNDEM

Sağlık Bakanlığı’nın dün akşam yayınladığı verilere göre 123Nisan 2020 itibarıyla Türkiye’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1296’ya yükseldi. Toplam vaka sayısı 61 bin 49’a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar yeniden virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. Erdoğan ”Kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız” dedi. Erdoğan ekonomiyle ilgili ise şu açıklamaları yaptı:

Salgın sebebiyle dünyada yaşanabilecek tarım ve gıda ürünleri açısından tüm tedbirleri alıyoruz. Kamu olarak tüm sektörleri desteklemek için tüm imkanları seferber ederken, özel bankalar şu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar.

Özel bankaların da üzerine düşen görevleri yapmasını bekliyoruz. Ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz, IMF başta olmak üzere ülkemizi mihnet altına sokacak hiçbir dayatma altına sokmayacağız.

VERİ

CARİ AÇIK: Koronavirüsün ekonomik etkilerinin henüz belirgenleşmediği Şubat ayında cari açık 1 milyar 239 milyon dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre, cari açık yılın ilk iki ayında 2 milyar 840 milyon dolar olurken, 12 aylık cari fazla ise 7.2 milyar dolardan 6.1 milyar dolara geriledi.

SANAYİ ÜRETİMİ: TÜİK’in açıkladığı sanayi üretim endeksi verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Şubat’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5, bir önceki aya göre ise yüzde 1.2 artış gösterdi.

CİRO ENDEKSLERİ: Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 22,2 arttı. TÜİK verilerinde toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 17,1, inşaat ciro endeksi %8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 28,2, hizmet ciro endeksi yüzde 19,8 arttı.

PERAKENDE SATIŞLAR: TÜİK’in yayınladığı verilere göre, perakende satış hacmi 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,6, gıda dışı satışlar yüzde 14,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben özel bankaları krediler konusunda uyararak AA’ya verdiği röportajda şunları söyledi:

“Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz. Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum. Kamu bankalarımızın bireylere, esnaf ve sanatkarlara, KOBİ’leri ve kurumsal işletmelere yönelik kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz. Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk.”

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra 520/540 seviyesine gerilemiş durumda. CDS’ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puanda bulunuyordu.

TCMB EŞİ GÖRÜLMEMİŞ HIZDA TAHVİL ALIYOR



Koronavirüs etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan TCMB’nin 30 Mart’tan beri alımları nominal 18.1 milyar TL, piyasa değeri olarak 24.2 milyar TL ‘ye ulaştı.



Piyasa değeri açısından 24 milyar TL’ye ulaşan bu alımın 15.6 milyar TL’sini İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki Hazine tahvilleri kaynaklı Piyasa Yapıcı bankalar aracılığıyla yapılan alımlar oluşturdu.



Öte yandan TCMB’nin toplam rezervleri koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat sonundan beri $18.3 milyar düşüşle $89.6 milyara geriledi.

Hazine, kurumsal yatırımcılara yönelik 17 Nisan valörlü altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edeceğini açıkladı. Açıklamada, taleplerin 15 Nisan saat 14.00’a kadar iletilmesi gerektiği belirtildi.

THY‘nin KAP’a bildirdiği Mart ve Ocak-Mart trafik sonuçlarına göre yolcu sayısı Mart’ta yüzde 53 azalışla 2.8 milyon oldu; yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 44.9, dış hatlarda yüzde 59.1 geriledi. Yolcu sayısı Ocak-Mart döneminde yüzde 20 azalışla 13.4 milyon oldu; yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 24.2, dış hatlarda yüzde 16.7 düştü.

Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs’tan 15 Mayıs’a kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

DÜNYA

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman OPEC+’ın küresel arz kesintisi anlaşması ve diğer G20 ülkelerinin taahhütleri ve rezervlere petrol alımları dikkate alınarak etkili küresel petrol arz kesintilerinin günde yaklaşık 19.5 milyon varil olacağını açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle, tam veya kısmi iş yeri kapanmalarından dünyadaki iş gücünün yüzde 81’inin, yani 2,7 milyar çalışanın etkilendiğini belirtti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs pandemisine karşı alınan tecrit tedbirleri nedeniyle İngiltere ekonomisinin bu çeyrekte yüzde 30’a kadar daralabileceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ‘corona’ nedeniyle Temmuz ve Ağustos ayları için güvenilir tahminlerde bulunamadıklarını, bu nedenle insanların yaz sezonu için tatil rezervasyonu yapmamasını istedi.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, koronavirüsü salgını sonucu internetten alışverişin artması nedeniyle geçtiğimiz hafta 100 bin kişinin işe alınacağını açıklayan şirket, 75 bin kişilik ek istihdam yaratılacağını açıklayan şirket, işçilere, saatlik olarak ödenen 15 doların üzerine ek 2 dolar daha ödeneceği belirtildi.