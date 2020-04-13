Ekonomi Gündemi – 13 Nisan 2020

Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı çerçevesinde Türkiye’nin 31 kentinde yaşayan 63 milyon kişi hafta sonunu evinde geçirdi. Yasağın kalkmasına saatler kala Ankara’dan gelen “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti” haberi geceyi bir anda hareketlendirdi. Cumhurbaşkanlığı’ndan “istifa kabul edilmedi” açıklaması geldi. Ekonomide ise gözler bu hafta açıklanacak veriler ve haber akışında…

BIST 100 DOLAR EURO GRAM ALTIN 96.471 6.70 7.35 363 + % 0.66 + % 0.42 + % 0.80 + % 0.69 (10 Nisan 2020)

Hisse senetleri geçtiğimiz hafta ortalama yüzde 7,73, altının gram satış fiyatı yüzde 4,48, euro/TL yüzde 1,18 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,22 değer kaybetti.

GÜNDEM

Sağlık Bakanlığı’nın dün akşam yayınladığı verilere göre 12 Nisan 2020 itibarıyla Türkiye’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1098’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 56 bin 956’ya ulaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. Soylu istifa açıklamasında, corona virüs tedbirleri kapsamında 31 il için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ilanıyla ortaya çıkan görüntülerin süreçle uyuşmadığını belirtti. Ancak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir” denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamayla swap limitlerinin daha da kısılarak yüzde 1’e indirildiği duyuruldu.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün şubat ayı sanayi üretim verisini, Merkez Bankası ise aynı aya ait ödemeler dengesi verisini açıklayacak. TÜİK’ten ciro ve perakende satış endeksleri Şubat 2020 istatistikleri de gelecek.

Bankaların kredi verme isteğini gösteren önemli göstergelerden olan toplam aktifler içindeki kredi payı, iştahın yüksek olduğu 2017 yılına göre, 2019’da 12 bankada azaldı. Bu oran üç bankada artarken, dört bankada ise aynı kaldı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye ekonomisini değerlendirdi:



*Moody’s değerlendirmesinde büyük ve çeşitledirilmiş bir ekonomi ile ılımlı kamu borcu karşısında, yüksek dış kırılganlık ve kurumsal güç ile politika etkinliğindeki yıpranmanın dengelendiğini belirtti.



*Koronavirüs salgını karşısında mali ve parasal politika duruşunun daha fazla gevşetildiğini, ancak tedbirlerin görece küçük olduğu ve ekonomi politikasındaki belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.



*Merkez bankasının döviz rezerv pozisyonunun önemli ölçüde küçüldüğü ifade edilen raporda, dış finansman ihtiyacının yüksek ve maliyetli olduğuna dikkat çekildi.



*Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen ödemeler dengesi krizi riskinin hala somut olduğu ve sermaye çıkışlarından dolayı arttığı belirtildi.

Küresel ekonominin toparlanması için IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumların üzerlerine düşen görevlerini yerine getireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Ama Türkiye’nin IMF ile bir anlaşma yapmak gibi bir gündemi yok” açıklamasında bulundu.

Deloitte Türkiye ‘İşin Geleceği: Uzaktan çalışma sisteminde organizasyonel dayanıklılığı korumak’ isimli bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye’de faaliyet gösteren farklı şirketlere koronavirüs salgını sonrası evden çalışmaya geçip geçmediği soruldu. Şirketlerin yüzde 48.7’si çalışanlarının tamamen yüzde 43.2’si kısmen evden çalışmaya geçtiğini bildirdi. Yüzde 8.1 ise çalışanların şirkette/sahada çalışmaya devam ettiğini belirtti.

DÜNYA

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, uygulayacakları ham petrol kesintisine dair nihai karara vardı. Buna göre ülkeler, günlük ham petrol üretim miktarını 10 milyon varil azaltacak. Söz konusu miktar OPEC tarihindeki en büyük kesinti olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler ABD ekonomisinde işsizlik oranının yükselmesinin ardından yavaş toparlanma bekliyor