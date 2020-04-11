Ekonomi Gündemi – 11 Nisan 2020

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 602 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bine ulaşırken, Türkiye ilk kez önlem olarak sokağa çıkma yasağına başvurdu. Gece yarısı gelen haberin ardından kısa süreli bir panik havası yaşandı. Piyasaların görece iyimser olduğu bir hafta geride kalırken, gelecek hafta gözler Türkiye’nin kaynak arayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği uluslarası temaslarda olacak.

BIST 100 DOLAR EURO GRAM ALTIN 96.471 6.70 7.35 363 + % 0.66 + % 0.42 + % 0.80 + % 0.69 (10 Nisan 2020)

Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,73, altının gram satış fiyatı yüzde 4,48, euro/TL yüzde 1,18 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,22 değer kaybetti.

GÜNDEM

Sağlık Bakanlığı’nın dün akşam yayınladığı verilere göre 10 Nisan 2020 itibarıyla Türkiye’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1006’ya yükseldi. Toplam vaka sayısı 47 bin 29’a ulaştı.



Öte yandan 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın duyurulmasının ardından açık marketlerde ve fırınların önünde büyük kalabalıklar oluştu.

Koronavirüse karşı alınan ekonomik önlemlerin ardından yeni bir dış finansman sağlanıp sağlanmayacağı sorusu gündeme gelirken Reuters’a bilgi veren üst düzey üç yetkili de Türkiye için IMF’nin içerisinde yer aldığı finansman yollarının “bir seçenecek olmadığını”, ancak Fed swap hattı konusunda temasta olduklarını söyledi. Yetkililer Dünya Bankası ve G20 kapsamı başta olmak üzere diğer ticaret ortaklarıyla da finansman için görülşmeler yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınını durdurmak için alınan tedbirlerin uluslararası ticareti olumsuz etkilediğini ifade ederek, Türk Konseyi üyesi ülkelerden ticareti kolaylaştırıcı pratik kararlar almasını istedi.

TÜİK tarafından açıklanan ocak dönemi işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.9 puan azalışla %13.8 oldu (Aralık dönemi: %13.7) Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4.36 milyon kişi oldu.

Motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirime gidildi. Motorinin litre fiyatı Ankara’da ortalama 5,37 lira, İstanbul’da 5,29 lira, İzmir’de 5,39 lira oldu.

2023 Turizm Stratejisi’nde belirlenen 50 milyon turist, 50 milyar turizm geliri hedefinin bu yıl yakalanması planlanıyordu. Ancak küresel ekonomiye ağır darbe vuran Corona virüsü salgını Türkiye’de de turizmi etkisi altına aldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) “COVID-19’un Tüketici Harcamalarına Etkisi” üzerine yaptığı ikinci araştırmanın sonuçlarına göre 3 Nisan haftasında tüketim harcamaları 13 Mart haftasına göre yüzde 34 azaldı.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, “Petrol fiyatlarının 20 dolar seviyesine kadar düşmesiyle, herkes gibi biz de etkilendik. Düşen fiyatlar sebebiyle ikinci petrokimya projemiz için nihai yatırım kararını 2021’in son çeyreğine erteledik” dedi.

İnşaat maliyet endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0.15, yıllık bazda 8.49 artış kaydetti.

DÜNYA

Avrupa Birliği maliye bakanları, Corona virüsü krizinin ekonomik sonuçları ile başa çıkmak için hazırlanan 500 milyar Euro’luk destek planı üzerinde anlaşmaya vardı. İkinci defa bir araya gelen bakanlar, Salı gününden bu yana müzakereleri tıkayan Hollanda ile ortak zemin bulmayı başardı.

OPEC günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs’tan 30 Haziran’a kadar iki ay boyunca 10 milyon varil azaltma kararına vardı.

Apple ve Google, koronavirüs bulaşan biriyle temasa geçip geçmediğinizi tespit edebileceğiniz yeni, ortak bir uygulama geliştiriyor.

Deutsche Bank, koronavirüs krizinin Avrupa’da bankacılık sektöründe sistemik bir krizi tetikleyebileceğini, salgının etkilerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük ekonomik daralmaya neden olacağını öngörüyor.