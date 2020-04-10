Ekonomi Gündemi – 10 Nisan 2020

IMF’nin “Türkiye ile temas halindeyiz” açıklaması ekonomi gündemine yön verdi. Piyasalarda rüzgar tersine dönerken iş dünyası yeni çıkacak düzenlemeleri bekliyor. ABD’de ise koronavirüsün ekonomiye olan olumsuz etkisi verilere yansıyor.

BIST 100 DOLAR EURO GRAM ALTIN 95.834 6.69 7.34 364 + % 2.80 – % 1.22 – % 0.47 + % 0.70 (9 Nisan 2020)

GÜNDEM

Sağlık Bakanlığı’nın dün akşam yayınladığı verilere göre 9 Nisan 2020 itibariyla Türkiye’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 908’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 42 bin 282’ye ulaştı. Dünya genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti.

IMF Başkanı Georgieva, IMF’nin tüm ülkeler ile alınması gereken önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Georgieva, krizin derinliği ve süresine ilişkin büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak, “Küresel büyümenin 2020’de keskin bir şekilde negatif olacağı şimdiden açık. Büyük Buhran’dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Dolar/TL IMF’in Türkiye’nin de aralarında yer aldığı ülkelerle temas halinde olduklarına yönelik açıklamasının koronavirüs döneminde yeni bir döviz girdisi yaratabileceği beklentisiyle sert düşüş gösterdi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle dünyada yarım milyardan fazla insanın yoksulluğa sürüklenebileceğini bildirdi.

Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için 2020’ye yönelik büyüme tahminini koronavirüs öncesinde açıkladığı %3’den %0.5’e düşürdü. Hazırlanan rapora göre, küresel ticarette aksama, sermayenin güvenli limanlara yönelmesi ve hızla artan risk primi, Türkiye’nin ihracatını ve turizmini, finansmana erişimi, para birimi istikrarını ve enflasyonu etkileyecek.

Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarmaların üç ay yasaklanmasına ve bu sürede oluşacak gelir kaybının bir kısmının daha İşsizlik Sigortası Fonu’ndan teminini öngören kanun teklifi işdünyasının görüşü ardından önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelecek.

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi. Söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 9 kuruş, benzinde ise 12 kuruş olarak yansıdı.

REZERVLER AZALIYOR

TCMB’nin net uluslararası rezervleri 3 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 5.4 milyar dolar azalarak 27.14 milyar dolara indi.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 39 milyar 953 milyon lira artarak 2 trilyon 911 milyar 212 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 51,8 milyar lira artarak 2 trilyon 901,1 milyar liraya yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki gerileme 4. haftasına girdi. 3 hafta önce 200 milyar doların üzerindeki döviz hesaplarındaki tutar geçen hafta 3,3 milyar dolar daha azaldı ve 194 milyar 148 milyon dolara indi.

Ziraat Mühendisleri Odası‘nın açıklamasına göre, Türkiye’nin 2018/19 sezonunda hububat genelinde kendi kendine yeterlilik oranı %92.4 olarak gerçekleşirken, yeterlilik oranı buğdayda %105 oldu. Yeterlilik oranı çavdarda %100, yulafta %99.9, arpada %94.7, mısırda %70.3, ayçiçeği yağında % 80 olarak gerçekleşti.

DÜNYA

ABD Merkez Bankası (Fed) koronavirüsün etkilerini azaltmak için yeni bir hamle daha yaptı. Fed, reel ekonomiye, yerel yönetimlere 2,3 trilyon dolarlık destek sağlayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell, “Kredi akışını desteklemek için devreye aldığımız programların birçoğu acil durumlarda borç verme yetkilerine dayanıyor. Bu yetkileri, tamamen toparlanmaya başladığımızdan emin olana kadar güçlü, proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

ABD’de işsiz sayısı her hafta artıyor. İşsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta 6,6 milyon kişi daha arttı. Beklentiler 5,5 milyon civarı artması yönündeydi.

ABD‘de tüketici güven endeksi, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 20,3 azalarak 71’e düştü.

Fransa, Google’ın içeriklerini kullanabilmek için Fransız haber ajansları ve yayıncılık kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda olduğuna karar verdi.

Britanya‘daki Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün teyit organizasyonu First Draft News, yeni tip corona virüsüne ilişkin bilgilerin yaklaşık üçte ikisinin yanlış yöne çekildiğini açıkladı.