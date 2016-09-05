Daica’dan eylül kampanyası

Eylül ayında yeni bir Dacia sahibi olmak isteyenlere sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

Daica’dan yapılan açıklamaya göre, markanın Duster, Sandero, Logan MCV ve Lodgy binek modellerinde eylül ayı boyunca 24 bin TL 12 ay ve 20 bin TL 15 ay vadeli yüzde sıfır faizle kredi kullanılabiliyor. Daha uzun vade seçeneklerinde 48 bin TL 48 aya kadar yüzde 0,99 faizle kredi imkanı bulunuyor. Finansman kampanyasına katılmayan müşteriler için ise Duster ve Sandero’da 1.500 TL, Logan MCV ve Lodgy’de 1.250 TL nakit alım indirimi sunuluyor.

Dokker Ailesi’nde ise 24 bin TL 18 aya kadar yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Ayrıca 36 bin TL için 30 aya kadar yüzde 0,79, 48 bin TL için 48 aya kadar yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Finansman kampanyasına katılmayan müşteriler için ise Dokker Ailesi’nde 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

Eylül ayında Sandero 38 bin 50 TL, Dokker Van 37 bin 550 TL, Duster 51 bin 650 TL, Logan MCV 43 bin 550 TL, Lodgy 58 bin 350 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

AA