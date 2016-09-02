Çanakkale Köprüsü’nün tarihi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Çanakkale Boğazı’na yapılacak köprü için resmi sürecin başladığını belirtti. Yıldırım 1915 Köprüsü’ne ilk kazmanın 18 Mart 2017’de vurulacağını belirtti.

100 gün içinde iki büyük eser kazandırıldı. Osmangazi Köprüsü bir tanesi. Dev bir eser bir şaheser. 30 Haziran’da açtık. Günde ortalama 20 bin araç geçiyor. 1 milyonu aştı. Açıldığından beri. Bayramda bedava olduğu için sayı daha da arttı.

İzmit tarafına olan trafik de yüzde 25 rahatladı.

26 Ağustos’ta açtık Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu iki projenin 21 milyar biten kısmı 21 milyar lira. Yani diğer bölümleri bittiğinde bu rakam 50 milyarı aşacak. Bu süre içinde 350 kilometre yeni bölünmüş yol yapıldı.

250 kilometre tek yol. 500 kilometre sıcak asfalt yapıldı.

Dün itibariyle Çanakkale 1915 köprüsünün kararını imzaladık resmen süreç başladı. Tarih de başladı 18 Mart 2017’de kazmayı vuracağız.

Çanakkale Geçilmez lafı ancak savaşlarda geçerlidir.