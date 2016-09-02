TBB Başkanı Hüseyin Aydın, ‘Bankaları denetleyenlerin yarısı içeride, yasal altyapının işler hale gelmesi gerek’ dedi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, BloombergHT tarafından düzenlenen “Türkiye İyi Gelecek” konferansında açıklamalarda bulunuyor.
Ekonomi yönetiminin daha kantitatif büyümeden söz ettiğini belirten Aydın, “İç talebe dayalı büyümek istemiyorum demek istiyorsa iç talebe yönelik aldığı önlemleri masaya koymak lazım” ifadesini kullandı.
Aydın, ekonominin daha hızlı büyüdüğü dönemlerde alınan tedbirlerin ekonominin daha yavaş büyüdüğü döneme uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi
Bankacılığın uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu söyleyen Hüseyin Aydın, “Bankaları denetleyenlerin yarısı içeride, yasal altyapının işler hale getirilmesi lazım” şeklinde konuştu.