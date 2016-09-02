ABD verisi piyasaları harekete geçirdi

ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri karşılamadı, işsizlik oranı değişmedi. Bu gelişme, borsaya sert yükseliş getirirken doları 2,95’in altına çekti.

ABD’de Ağustos’ta tarım dışı istihdam beklentilerin altında gelirken, işsizlik oranı değişmedi.

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tarım dışı istihdam 151 bin kişi arttı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 180 bin kişi artması yönündeydi.

Bir önceki ayda tarım dışı istihdam 255 bin artıştan 275 bin artışa revize edildi.

Ülkenin işsizlik oranı aynı ayda yüzde 4,9 olarak kaldı. Piyasa beklentisi oranın yüzde 4,8’e ineceği yönündeydi.

Piyasalar hareketlendi

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşımaması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Gün boyunca 76.000 civarında yatay seyreden Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, veri sonrasında gelen alımlarla 77.000 seviyesine yaklaştı. Endekste işlemler saat 15:40 itibariyle yüzde 1,30 artışla 76.845 puandan geçiyor.

Dolar kuru ise yeniden 2,95 seviyesinin altına indi. Dün akşam saatlerinde 2,9650 seviyelerine yaklaşan kur, bu sabah da aynı seviyelerden güne başlamıştı.

Gün boyu 1.1190 seviyelerinde seyreden parite, ABD tarım-dışı verisinin ve saatlik kazançların beklenti altında kalması sonucu 1.12-1.1215 kritik bölgesini geçerek 1.1250’ye kadar yükseliş gösterdi.

Kurda işlemler aynı saat itibariyle 2,9480 TL’den geçiyor.

ABD verilerinin açıklanmasının hemen öncesinde ve gün boyu 1310 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan altın ise, ABD verilerinin kötü gelmesi sonucu hızlıca 1320 seviyesinin üzerine attı.